Отсутствие научной степени не лишает преподавателя колледжа права на отсрочку — Восьмой ААС

Отсутствие у преподавателя колледжа (при занятости 0,75 ставки) ученого звания или научной степени не является основанием для лишения его права на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и подтвердил: отсутствие у преподавателя колледжа ученого звания или научной степени не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации, если он работает по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Обстоятельства дела №500/2067/24:

Преподаватель частного медицинского колледжа с 2022 года работает на 0,75 ставки. В марте 2024 года он подал заявление на отсрочку согласно ч. 3 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Учебное заведение письменно подтвердило его право на отсрочку.

Несмотря на это, ТЦК отказал мужчине, мотивируя тем, что преподаватель не имеет научной степени.

Решения судов

Тернопольский окружной админсуд признал отказ ТЦК противоправным и обязал повторно рассмотреть заявление преподавателя.

Апелляционный суд подтвердил эти выводы и уточнил резолютивную часть.

Ключевой вывод суда

Суд подчеркнул, что закон различает две категории:

Научные и научно-педагогические работники — для них обязательно наличие научной степени или звания.

Педагогические работники учреждений профтехобразования и общего среднего образования — для них требования о научной степени нет.

Поскольку истец является педагогическим работником колледжа (профессиональное предвысшее образование) и работает не менее чем на 0,75 ставки, он имеет право на отсрочку независимо от научной степени.

Что постановил апелляционный суд

признать противоправным отказ ТЦК в предоставлении отсрочки;

обязать повторно рассмотреть заявление истца с учетом требований ст. 23 Закона.

Постановление вступило в законную силу.

