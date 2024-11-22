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В Киеве звезду из дома на Крещатике добавили в перечень элементов на демонтаж

07:00, 22 ноября 2024
Звезду из дома на Крещатике демонтируют, Киевсовет принял решение.
В Киеве звезду из дома на Крещатике добавили в перечень элементов на демонтаж
Фото: kyivpastfuture
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В Киеве определили еще 47 памятных объектов и элементов отделки, которые внесли в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и ссср, подлежащих устранению из публичного пространства города. Так, решение, принятое Киевсоветом 21 ноября, в частности, предусматривает демонтаж звезды из дома на Крещатике.

В частности, среди 27 объектов, требующих полного демонтажа – памятники Александру Бойченко и Николаю Островскому, постаменты от памятника Владимиру Ленину, мемориальный камень «Комсомольская аллея», звезда на крыше дома на улице Крещатик и т.д.

Кроме того, в Перечень вошли 20 объектов, на которых требуют изъятия отдельные элементы композиции, коррекции текста или отдельных его частей.

В частности, речь идет о доске с русскоязычной цитатой режиссера Станислава Говорухина на памятнике Воинам-интернационалистам, которую планируется заменить на доску на украинском языке с посвящением украинцам, погибшим в Афганистан.

Также на памятниках Борису Патону и Илье Репину в планах заменить надписи на российском языке на украинский. А монограмму с изображением имперского вензеля Александра ІІІ, что на въездных воротах в КНП «Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева» (бывшая Александровская больница), демонтируют.

Демонтаж памятных объектов, внесенных в Список, осуществляет Департамент территориального контроля города Киева. Так, в настоящее время из публичного пространства столицы уже убрали 117 таких объектов или элементов.

На сегодняшний день еще не демонтировано 87 объектов, 12 из которых имеют памятникоохранный статус, указывают в КГГА.

Как отмечается, Департамент охраны культурного наследия принимает меры по снятию их с государственного учета.

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Киев КГГА

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