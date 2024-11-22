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У Києві зірку з будинку на Хрещатику додали у перелік елементів на демонтаж

07:00, 22 листопада 2024
Зірку з будинку на Хрещатику демонтують, Київрада ухвалила рішення.
У Києві зірку з будинку на Хрещатику додали у перелік елементів на демонтаж
Фото: kyivpastfuture
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У Києві визначили ще 47 пам’ятних об’єктів та елементів оздоблення, які внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср, що підлягають усуненню з публічного простору міста. Так, рішення, яке ухвалила Київрада 21 листопада, зокрема, передбачає демонтаж зірки з будинку на Хрещатику.

Зокрема, серед 27 об’єктів, які потребують повного демонтажу, – пам’ятники Олександру Бойченку й Миколі Островському, постаменти від пам’ятника Володимиру Леніну, меморіальний камінь «Комсомольська алея», зірка на даху будинку на вулиці Хрещатик тощо.

Окрім того, до Переліку увійшли 20 об’єктів, на яких потребують вилучення окремі елементи композиції, корекції тексту або окремих його частин. Зокрема, йдеться про дошку з російськомовною цитатою режисера Станіслава Говорухіна на пам’ятнику Воїнам-інтернаціоналістам, яку планується замінити на дошку українською мовою з присвятою українцям, що загинули в Афганістан. Також на пам’ятниках Борису Патону і Іллі Рєпіну у планах замінити написи російською мовою на українську. А монограму із зображенням імперського вензеля Олександра ІІІ, що на в’їзній брамі до КНП «Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва» (колишня Олександрівська лікарня), демонтують.

Демонтаж пам’ятних об’єктів, внесених у Перелік, здійснює Департамент територіального контролю міста Києва. Так, наразі з публічного простору столиці вже прибрали 117 таких об’єктів чи елементів.

На сьогоднішній день ще не демонтовано 87 об’єктів, 12 із яких мають пам’яткоохоронний статус, вказують у КМДА.

Як зазначається, Департамент охорони культурної спадщини вживає заходи щодо зняття їх з державного обліку.

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Київ КМДА

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