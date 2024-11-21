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На Буковині судитимуть зловмисників, які викрали 20-річного хлопця та вимагали в нього 10 тисяч гривень

23:59, 21 листопада 2024
Молодики змусили хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли його в поле, де залишили оголеним.
На Буковині судитимуть зловмисників, які викрали 20-річного хлопця та вимагали в нього 10 тисяч гривень
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Буковині судитимуть групу зловмисників за викрадення людини та вимагання. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактами нанесення 20-річному жителю Дністровського району тілесних ушкоджень, незаконного позбавлення його волі та вимагання (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, влітку 2024 року двоє буковинців, заручившись підтримкою 24-річного жителя Черкащини, діючи за попередньою змовою, викрали 20-річного хлопця.

Встановлено, що вони застосовували до потерпілого фізичну силу, психологічно тиснули на нього та принижували його гідність. Усі ці дії вони знімали на телефон, вимагаючи від потерпілого 10 тисяч гривень, щоб відео не потрапило в мережу.

Також зловмисники змусили хлопця залізти у багажник автомобіля, вивезли його в поле, де залишили оголеним.

До правоохоронних органів потерпілий не звертався. Правоохоронці задокументували злочин під час моніторингу соціальних мереж, де обвинувачені оприлюднили відео цькувань.

Зловмисники перебувають під вартою.

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прокуратура Чернівці викрадення обвинувальний акт

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