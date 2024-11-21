На Буковине будут судить злоумышленников, которые похитили 20-летнего парня и требовали у него 10 тысяч гривен

Злоумышленники заставили парня залезть в багажник автомобиля, вывезли его в поле, где оставили обнаженным.

Иллюстративное фото из открытых источников

На Буковине будут судить группу злоумышленников за похищение и вымогательство. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении трех лиц по фактам нанесения 20-летнему жителю Днестровского района телесных повреждений, незаконного лишения его свободы и вымогательства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. Украины).

По данным следствия, летом 2024 года двое буковинцев, заручившись поддержкой 24-летнего жителя Черкасской области, действуя по предварительному сговору, похитили 20-летнего парня.

Установлено, что они применяли к потерпевшему физическую силу, психологически давили на него и унижали его достоинство. Все эти действия они снимали по телефону, требуя от потерпевшего 10 тысяч гривен, чтобы видео не попало в сеть.

Также злоумышленники заставили парня залезть в багажник автомобиля, вывезли его в поле, где оставили обнаженным.

В правоохранительные органы потерпевший не обращался. Правоохранители задокументировали преступление во время мониторинга социальных сетей, где обвиняемые обнародовали видео травли.

Злоумышленники находятся под стражей.

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