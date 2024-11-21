Украинцам объяснили, что делать, если пропущены сроки для принятия наследства

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев объяснило гражданам, что делать, если пропущены сроки принятия наследства.
Принятие наследства в Украине регулируется Гражданским кодексом Украины (далее – Кодекс).
В частности, для принятия наследства статьей 1270 Кодекса установлен срок в шесть месяцев, начинающийся со времени открытия наследства (т.е. со дня смерти наследодателя).
В течение этого срока наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Если этого не сделано, наследник считается не принявшим наследство.
Исключения:
- Наследник, постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 Кодекса, он не заявил об отказе от него.
- Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство.
К сожалению, пропуск сроков для принятия наследства довольно распространенная ситуация. Это может произойти по разным обстоятельствам:
- пребывание наследника на лечении по поводу временной нетрудоспособности;
- пребывание наследника в командировке;
- утаивание факта открытия наследства другими наследниками;
- обстоятельства военного времени, которые позволили наследнику осуществить свое право и т.д.
Как поступить, если срок для принятия наследства пропущен?
По письменному согласию наследников, принявших наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариуса или в сельских населенных пунктах – уполномоченном на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.
По иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.
Как избежать проблем, связанных с пропуском срока принятия наследства?
Всегда информируйте нотариуса о смерти близкого человека. Нотариус обязан содействовать гражданам в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий для того, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им в ущерб.
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