Украинцам объяснили, что делать, если пропущены сроки для принятия наследства

Гражданам разъяснили, как избежать проблем, связанных с пропуском срока на принятие наследства.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев объяснило гражданам, что делать, если пропущены сроки принятия наследства.

Принятие наследства в Украине регулируется Гражданским кодексом Украины (далее – Кодекс).

В частности, для принятия наследства статьей 1270 Кодекса установлен срок в шесть месяцев, начинающийся со времени открытия наследства (т.е. со дня смерти наследодателя).

В течение этого срока наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Если этого не сделано, наследник считается не принявшим наследство.

Исключения:

- Наследник, постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 Кодекса, он не заявил об отказе от него.

- Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство.

К сожалению, пропуск сроков для принятия наследства довольно распространенная ситуация. Это может произойти по разным обстоятельствам:

- пребывание наследника на лечении по поводу временной нетрудоспособности;

- пребывание наследника в командировке;

- утаивание факта открытия наследства другими наследниками;

- обстоятельства военного времени, которые позволили наследнику осуществить свое право и т.д.

Как поступить, если срок для принятия наследства пропущен?

Обратиться к нотариусу.

По письменному согласию наследников, принявших наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариуса или в сельских населенных пунктах – уполномоченном на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Обратиться в суд.

По иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Как избежать проблем, связанных с пропуском срока принятия наследства?

Всегда информируйте нотариуса о смерти близкого человека. Нотариус обязан содействовать гражданам в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий для того, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им в ущерб.

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