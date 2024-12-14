У Києві планують демонтувати пам’ятник Булгакову та символічний знак «Київ – місто-герой»

Фахівці пропонують усунути ще шість об’єктів з публічного простору міста.

Ілюстративне зображення

У столиці міжвідомча робоча група розглянула черговий перелік об’єктів, які пропонують повністю або частково демонтувати. Як зазначили у КМДА, фахівці пропонують усунути ще шість об’єктів:

пам’ятники Михайлу Булгакову та Дмитру Мануїльському,

символічний знак «Київ – місто-герой» (із зображенням п’ятикутної зірки),

пам’ятний камінь на честь 100-ліття Леніна,

меморіальні дошки Петру Чайковському та з написом «У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва».

Також підтримано рішення щодо збереження 7 окремих об’єктів із вилученням елементів радянської ідеології чи російської символіки з умовою корекції текстів або композицій.

Директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов підкреслив, що на сьогодні, згідно з відповідним Переліком, уже прибрано близько половини пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою росії та срср, що підлягають усуненню з публічного простору міста. Але цей процес уповільнює відсутність достовірної інформації про балансоутримувачів.

Раніше ми писали, що у Києві зірку з будинку на Хрещатику додали у перелік елементів на демонтаж.

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