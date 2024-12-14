Кільцева електричка у Києві знову курсуватиме щопівгодини та повертає найпізніший рейс

З 15 грудня потяги будуть рухатися частіше.

З 15 грудня 2024 року кільцева електричка Києва знову курсуватиме щопівгодини. Причина — завершення будівельних робіт на Воскресенці. Про це заявили в Укрзалізниці.

Окрім того, знову курсуватиме останній найпізніший рейс електропоїзда – відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) на Святошин, куди прибуватиме о 23:20.

«На практиці це означатиме, що з вокзалу до Троєщини можна буде виїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську можна буде доїхати вже навіть після закриття метро», - зазначили в УЗ.

Крім того, у перевізника оголосили про роботу над зміною логіки нумерації рейсів, щоб спростити орієнтування пасажирів у напрямках та маршрутах Кільцевої електрички.

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