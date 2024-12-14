В Грузии Михеила Кавелашвили объявили победителем президентских выборов

Коллегия избирателей в Грузии избрала президентом Михеила Кавелашвили.

В Грузии 14 декабря избирательная коллегия избрала президентом страны Михеила Кавелашвили. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Президента впервые избрали члены избирательной коллегии, где большинство пророссийской партии "Грузинская мечта", а не граждане.

Право на голосование имели только избиратели, члены ЦИК и уполномоченные представители аппарата парламента.

Заявляется, что он получил 224 голоса из 300, а один бюллетень сочли испорченным. Кавелашвили был единственным кандидатом в президенты.

Кавелашвили в прошлом – известный футболист. Являлся депутатом парламента трех созывов.

Напомним, что действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия из-за того, что парламент страны, который она называет нелегитимным, не сможет избрать ее преемника.

Срок полномочий Зурабишвили истекает в декабре 2024 года. Ее преемника впервые должны избирать не прямым голосованием, а коллегией из 300 человек.

Партия власти Грузии «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

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