У Грузії Міхеїла Кавелашвілі оголосили переможцем президентських виборів

Колегія виборців у Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.

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У Грузії 14 грудня виборча колегія обрала президентом країни Міхеїла Кавелашвілі. Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Президента вперше обрали члени виборчої колегії, де більшість проросійської партії "Грузинська мрія", а не громадяни.

Право бути присутніми на голосуванні мали лише виборники, члени ЦВК та уповноважені представники апарату парламенту.

Заявляється, що він отримав 224 голоси із 300, а один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом у президенти.

Кавелашвілі у минулому відомий футболіст. Був депутатом парламенту трьох скликань.

Нагадаємо, що чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження через те, що парламент країни, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника.

Термін повноважень Зурабішвілі закінчується в грудні 2024 року. Її наступника вперше мають обирати не прямим голосуванням, а колегією із 300 осіб.

Партія влади Грузії «Грузинська мрія» висунула кандидатом в президенти колишнього футболіста Михеїла Кавелашвілі.

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