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За якими витратами можна отримати податкову знижку — роз’яснення податкової

15:15, 14 грудня 2024
Розмір податкової знижки не може перевищувати за календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.
За якими витратами можна отримати податкову знижку — роз’яснення податкової
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Податкова служба в Харківській області пояснює, за якими витратами можна отримати податкову знижку.

Зазначається, що відповідно до ст. 166 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначений відповідно до п.166.3 ст.166 ПКУ:

частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

сума коштів/вартість майна, перерахованих неприбутковим організаціям, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу за звітний рік;

оплата за навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

оплата допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

сплата за переобладнання транспортного засобу на біопаливо;

сплата видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у т.ч. на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;

орендна плата за договором оренди житла ВПО (податкова знижка за такими витратами надається виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати за календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;

придбання акцій/інших корпоративних прав, емітентом яких є юридична особа - резидент Дія Сіті, що набула такого статусу згідно з Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», за умови що такі витрати були понесені до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті.

Нагадаємо, що граничний термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи для реалізації права громадян на податкову знижку – 31 грудня 2024 року включно.

Звертаємо увагу на перевагах подання податкової декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді, зокрема, через Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова».

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