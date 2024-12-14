На Житомирщині орендаря зобов’язали повернути державі землю з родовищем і сплатити майже 500 тисяч боргу

Орендар порушив умови договору та припинив сплачувати орендну плату.

Джерело фото: zt-news.org.ua

На Житомирщині з приватного товариства стягнуто майже 500 тисяч грн боргу за користування землею з родовищем габро, розірвано договір оренди та зобов’язано повернути ділянку державі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Мова йде про земельну ділянку площею 5,6 га з родовищем габро «Шадурське» (Східна ділянка), яка розташована на території земель запасу колишньої Краївщинської сільської ради в межах Хорошівської ОТГ.

У 2019 році Житомирська обласна державна адміністрація уклала договір, за яким товариству передали цю землю в оренду для промислового видобутку каменю.

Прокурори встановили, що видобувач, користуючись землею вартістю 8,5 млн грн, порушив вимоги чинного законодавства й умови договору та припинив сплачувати орендну плату.

Унаслідок цього до бюджету, у тому числі і місцевої громади, не надійшло понад 470 тисяч грн.

Це стало підставою для звернення окружної прокуратури до Господарського суду Житомирської області, який постановив законне рішення.

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