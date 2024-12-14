Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині орендаря зобов’язали повернути державі землю з родовищем і сплатити майже 500 тисяч боргу

13:43, 14 грудня 2024
Орендар порушив умови договору та припинив сплачувати орендну плату.
На Житомирщині орендаря зобов’язали повернути державі землю з родовищем і сплатити майже 500 тисяч боргу
Джерело фото: zt-news.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині з приватного товариства стягнуто майже 500 тисяч грн боргу за користування землею з родовищем габро, розірвано договір оренди та зобов’язано повернути ділянку державі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Мова йде про земельну ділянку площею 5,6 га з родовищем габро «Шадурське» (Східна ділянка), яка розташована на території земель запасу колишньої Краївщинської сільської ради в межах Хорошівської ОТГ.

У 2019 році Житомирська обласна державна адміністрація уклала договір, за яким товариству передали цю землю в оренду для промислового видобутку каменю.

Прокурори встановили, що видобувач, користуючись землею вартістю 8,5 млн грн, порушив вимоги чинного законодавства й умови договору та припинив сплачувати орендну плату.

Унаслідок цього до бюджету, у тому числі і місцевої громади, не надійшло понад 470 тисяч грн.

Це стало підставою для звернення окружної прокуратури до Господарського суду Житомирської області, який постановив законне рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують – законопроект рекомендували прийняти в цілому

Інститут нарадчої кімнати у судах скасують – комітет погодив законопроект до прийняття в цілому.

Верховний Суд пояснив, коли застосовані поліцейським заходи примусу є пропорційними

Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.

Підприємства, які були розташовані на території активних бойових дій, пропонують звільнити від спроб стягнути з них заборгованість за кредитами на час воєнного стану

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект, спрямований на вирішення проблем підприємств, які втратили не лише переважну кількість активів, але і головний засіб виробництва – земельні ділянки, що позбавляє їх можливості вести господарську діяльність і виконувати зобов’язання перед банками-кредиторами за раніше залученими кредитами.

Верховна Рада збирається скасувати зупинку перебігу строку для звернення до суду у цивільних справах, що була введена у січні 2024 року

У січні 2024 року до Цивільного кодексу внесли норму про зупинення перебігу позовної давності, а тепер її збираються скасувати.

Адмінсуди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Верховна Рада прийняла закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду