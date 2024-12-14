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Чи можна встановлювати випробувальний термін в період дії воєнного стану

12:48, 14 грудня 2024
В період дії воєнного стану умова про випробування працівника може встановлюватися для будь-якої категорії працівників, навіть для тих працівників, яким встановлення випробування було заборонено законом.
Чи можна встановлювати випробувальний термін в період дії воєнного стану
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можна встановлювати випробувальний термін в період дії воєнного стану. 

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Випробувальний термін (строк) - це період часу, протягом якого роботодавець перевіряє працівника на придатність до виконання певної роботи.

В період дії воєнного стану, під час укладення трудового договору, умова про випробування працівника може встановлюватися для будь-якої категорії працівників, навіть для тих працівників, яким встановлення випробування було заборонено законом, у тому числі для:

- осіб з інвалідністю;

- неповнолітніх;

- вагітних жінок;

- одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

- осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб та інших осіб.

Проте, встановлення випробувального терміну є виключно правом, а не обов’язком роботодавця. При цьому процедура встановлення випробування, зокрема оформлення і тривалість залишаються незмінними: умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Працівник своїм підписом підтверджує факт ознайомлення з цим документом; строк випробування у разі прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців, у разі прийняття на роботу робітників - одного місяця.

У спеціальному законодавстві може бути передбачено більш тривалий період випробування.

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