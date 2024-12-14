В период действия военного положения условие об испытаниях работника может устанавливаться для любой категории работников, даже для тех работников, которым установление испытания было запрещено законом.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли устанавливать испытательный срок в период действия военного положения.

При заключении трудового договора может быть оговорено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается.

Испытательный срок (срок) – это период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на пригодность к выполнению определенной работы.

В период действия военного положения при заключении трудового договора условие об испытании работника может устанавливаться для любой категории работников, даже для тех работников, которым установление испытания было запрещено законом, в том числе для:

- лиц с инвалидностью;

- несовершеннолетних;

- беременных женщин;

- одиноких матерей, имеющих ребенка до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

- лиц на временные и сезонные работы; внутри перемещенных лиц и других лиц.

Однако установление испытательного срока является исключительно правом, а не обязанностью работодателя. При этом процедура установления испытания, в частности оформление и продолжительность, остаются неизменными: условие об испытании должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

Работник своей подписью подтверждает факт ознакомления с этим документом; срок испытания в случае принятия на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации - шести месяцев, в случае принятия на работу рабочих - одного месяца.

В специальном законодательстве может быть предусмотрен более продолжительный период испытания.

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