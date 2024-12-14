Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий — что нужно знать

Выплата пенсий гарантирована законом, но в редких случаях может быть прекращена. Об этом напоминают в Пенсионном фонде.
Прекратить выплачивать пенсию могут по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Основаниями прекращения выплат являются:
Для возобновления выплат пенсионеру нужно лично подать заявление и документ, подтверждающий личность, в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Обратиться необходимо в течение 10 дней после установления причин, по которым выплата была прекращена.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.