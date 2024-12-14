Некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий — что нужно знать

Пенсионеры могут потерять пенсии по нескольким основаниям.

Выплата пенсий гарантирована законом, но в редких случаях может быть прекращена. Об этом напоминают в Пенсионном фонде.

Прекратить выплачивать пенсию могут по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Основаниями прекращения выплат являются:

назначение пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

непрохождение физической идентификации;

проживание пенсионера за границей;

соответствующее заявление пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

пенсионер умер, признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим в установленном законом порядке;

пенсионер не получает назначенную пенсию в течение 6 месяцев подряд;

другие предусмотренные законодательством случаи.

Для возобновления выплат пенсионеру нужно лично подать заявление и документ, подтверждающий личность, в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Обратиться необходимо в течение 10 дней после установления причин, по которым выплата была прекращена.

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