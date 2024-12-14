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Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій — що слід знати

12:29, 14 грудня 2024
Пенсіонери можуть втратити пенсії з декількох підстав,
Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій — що слід знати
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Виплата пенсій гарантована законом, але в окремих випадках може бути припинена. Про це нагадують у Пенсійному фонді.

Припинити виплачувати пенсію можуть за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або рішенням суду. Підставами припинення виплат є:

  • призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • непроходження фізичної ідентифікації;
  • проживання пенсіонера за кордоном;
  • відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • пенсіонеру наданий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;
  • пенсіонер помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;
  • пенсіонер не отримує призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
  • інші передбачені законодавством випадки.

Для відновлення виплат пенсіонеру потрібно особисто подати заяву та документ, що підтверджує особу, до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Звернутися необхідно протягом 10 днів після встановлення причин, через які виплату було припинено.

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