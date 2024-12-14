Деяким українцям можуть припинити виплату пенсій — що слід знати

Виплата пенсій гарантована законом, але в окремих випадках може бути припинена. Про це нагадують у Пенсійному фонді.
Припинити виплачувати пенсію можуть за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або рішенням суду. Підставами припинення виплат є:
Для відновлення виплат пенсіонеру потрібно особисто подати заяву та документ, що підтверджує особу, до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Звернутися необхідно протягом 10 днів після встановлення причин, через які виплату було припинено.
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