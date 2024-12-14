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На Хмельниччині засудили чоловіка, який побив 12-річного пасинка металевим прутом

12:11, 14 грудня 2024
Хлопчик отримав травми важкого ступеня.
На Хмельниччині засудили чоловіка, який побив 12-річного пасинка металевим прутом
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На Хмельниччині судили чоловіка за домашнє насильство над 12-річним пасинком. Про це повідомили у прокуратурі області.

Подія трапилася у січні 2024 року в одному із сіл Кам’янець-Подільського району. Між чоловіком і хлопчиком виник конфлікт. Згодом засуджений взяв до рук металевий прут і почав бити підлітка.

12-річному хлопчику вдалося втекти з будинку та звернутися за допомогою до патрульних, які проїжджали неподалік. Поліцейські викликали медиків, які терміново доставили дитину до лікарні.

У лікарні в нього діагностували серйозні травми, серед яких численні переломи та забої різних частин тіла.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

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суд вирок домашнє насильство

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