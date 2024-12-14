У Пенсійному фонді пояснили, хто та як може укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування

Добровільно долучитися до пенсійного страхування мають право як застраховані, так і незастраховані особи віком від 16 років.

Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області розповідає, хто та як може укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування.

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років. Також передбачена можливість сплати страхових внесків на користь третіх осіб.

Умовами участі є:

наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Щоб укласти Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування через вебпортал електронних послуг ПФУ, потрібно:

натиснути «Вхід» і авторизуватися на вебпорталі за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису) інструкція, відеоінструкція;

інструкція, відеоінструкція; у розділі «Комунікації з ПФУ» (або на зеленому полі у верхній частині екрана) обрати вкладку «Договір на добровільну участь»;

заповнити дані про особу, на користь якої бажаєте сплачувати внески (прізвище, ім’я, по батькові, податковий номер, серія та номер паспорта, дата народження);

у разі сплати внесків за себе – натиснути на кнопку «Бажаю сплачувати за себе», поставивши відповідні позначки;

ознайомитися зі змістом договору та заяви, почергово обравши опції «Договір» та «Заява на добровільну участь», у разі необхідності – відредагувати внесені дані, завантажити документи;

перейти до сплати внесків, натиснувши кнопку «Підписати та сплатити», обравши одну із запропонованих опцій:

- «Сплатити через Portmone» – дозволяє здійснити оплату внесків одразу. У платіжному документі, який з’явиться на екрані, зазначте суму внеску та виконайте всі наступні дії, які запропонує система;

- «Сформувати платіжне доручення» – дозволяє завантажити платіжний документ для подальшої його оплати в будь-якому банку або через іншого надавача послуг.

Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, загальна сума страхового внеску з урахуванням добровільно сплаченого внеску повинна бути не меншою від встановленого законодавством розміру мінімального страхового внеску (22% від суми мінімальної заробітної плати).

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