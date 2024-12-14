У Пенсійному фонді пояснили, хто та як може укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування

Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області розповідає, хто та як може укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування.
Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років. Також передбачена можливість сплати страхових внесків на користь третіх осіб.
Умовами участі є:
Щоб укласти Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування через вебпортал електронних послуг ПФУ, потрібно:
- «Сплатити через Portmone» – дозволяє здійснити оплату внесків одразу. У платіжному документі, який з’явиться на екрані, зазначте суму внеску та виконайте всі наступні дії, які запропонує система;
- «Сформувати платіжне доручення» – дозволяє завантажити платіжний документ для подальшої його оплати в будь-якому банку або через іншого надавача послуг.
Для того щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, загальна сума страхового внеску з урахуванням добровільно сплаченого внеску повинна бути не меншою від встановленого законодавством розміру мінімального страхового внеску (22% від суми мінімальної заробітної плати).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.