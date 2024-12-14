В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области рассказывает, кто и как может заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование.
Добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет. Также предусмотрена возможность уплаты страховых взносов в пользу третьих лиц.
Условиями участия являются:
наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
таким лицам не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Чтобы заключить Договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование через вебпортал электронных услуг ПФУ, необходимо:
- «Оплатить через Portmone» – позволяет произвести оплату взносов сразу. В появившемся на экране платежном документе укажите сумму взноса и выполните все следующие действия, которые предложит система;
- «Сформировать платежное поручение» – позволяет скачать платежный документ для последующей его оплаты в любом банке или через другого поставщика услуг.
Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, общая сумма страхового взноса с учетом добровольно уплаченного взноса должна быть не меньше установленного законодательством размера минимального страхового взноса (22% от суммы минимальной заработной платы).
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