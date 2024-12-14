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В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование

11:53, 14 декабря 2024
Добровольно приобщиться к пенсионному страхованию имеют право как застрахованные, так и незастрахованные лица в возрасте от 16 лет.
В Пенсионном фонде объяснили, кто и как может заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование
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Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области рассказывает, кто и как может заключить договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование.

Добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет. Также предусмотрена возможность уплаты страховых взносов в пользу третьих лиц.

Условиями участия являются:

наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

таким лицам не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Чтобы заключить Договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование через вебпортал электронных услуг ПФУ, необходимо:

  • нажать «Вход» и авторизироваться на вебпортале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) инструкция, видеоинструкция;
  • в разделе «Коммуникации по ПФУ» (или на зеленом поле в верхней части экрана) выберите вкладку «Договор на добровольное участие»;
  • заполнить данные о лице, в пользу которого хотите уплачивать взносы (фамилия, имя, отчество, налоговый номер, серия и номер паспорта, дата рождения);
  • в случае уплаты взносов за себя – нажать кнопку «Желаю платить за себя», поставив соответствующие отметки;
  • ознакомиться с содержанием договора и заявления, поочередно избрав опции «Договор» и «Заявление на добровольное участие», при необходимости – отредактировать внесенные данные, загрузить документы;
  • перейти к уплате взносов, нажав кнопку «Подписать и оплатить», выбрав одну из предложенных опций:

- «Оплатить через Portmone» – позволяет произвести оплату взносов сразу. В появившемся на экране платежном документе укажите сумму взноса и выполните все следующие действия, которые предложит система;

- «Сформировать платежное поручение» – позволяет скачать платежный документ для последующей его оплаты в любом банке или через другого поставщика услуг.

Для того чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, общая сумма страхового взноса с учетом добровольно уплаченного взноса должна быть не меньше установленного законодательством размера минимального страхового взноса (22% от суммы минимальной заработной платы).

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Пенсионный фонд

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