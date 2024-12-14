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В Хмельницкой области судили мужчину, избившего 12-летнего пасынка металлическим прутом

12:11, 14 декабря 2024
Мальчик получил травмы тяжелой степени.
В Хмельницкой области судили мужчину, избившего 12-летнего пасынка металлическим прутом
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В Хмельницкой области судили мужчину за домашнее насилие над 12-летним пасынком. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Событие произошло в январе 2024 года в одном из сел Каменец-Подольского района. Между мужчиной и мальчиком возник конфликт. Впоследствии осужденный взял в руки металлический прут и стал избивать подростка.

12-летнему мальчику удалось убежать из дома и обратиться за помощью к проезжавшим неподалеку патрульным. Полицейские вызвали медиков, которые срочно доставили ребенка в больницу.

В больнице у него диагностировали серьезные травмы, среди которых многочисленные переломы и ушибы разных частей тела.

До приговора суда осужденный находился под стражей.

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