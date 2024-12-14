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В Житомирской области арендатора обязали вернуть государству землю с месторождением и оплатить почти 500 тысяч долга

13:43, 14 декабря 2024
Арендатор нарушил условия договора и перестал платить арендную плату.
В Житомирской области арендатора обязали вернуть государству землю с месторождением и оплатить почти 500 тысяч долга
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В Житомирской области с частного общества взыскали почти 500 тысяч грн долга за пользование землей с месторождением габбро, расторгнули договор аренды и обязали вернуть участок государству. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о земельном участке площадью 5,6 га с месторождением габбро «Шадурское» (Восточный участок), расположенном на территории земель запаса бывшего Краевщинского сельского совета в пределах Хорошевской ОТГ.

В 2019 году Житомирская облгосадминистрация заключила договор, по которому обществу передали эту землю в аренду для промышленной добычи камня.

Прокуроры установили, что добытчик, пользуясь землей стоимостью 8,5 млн грн, нарушил требования действующего законодательства и условия договора и прекратил платить арендную плату.

В результате в бюджет, в том числе и местное общество, не поступило более 470 тысяч грн.

Это стало основанием для обращения окружной прокуратуры в Хозяйственный суд Житомирской области, постановившего законное решение.

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