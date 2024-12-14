Нічого не відбулося, — Саломе Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення нового президента Грузії

Саломе Зурабішвілі прокоментувала оголошення Міхеїла Кавелашвілі новим президентом Грузії.

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Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила першу заяву після оголошення нового президента Грузії. Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Виборча колегія Грузії 14 грудня обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.

Зурабішвілі вийшла до учасників протесту у Тбілісі і сказала, що не визнає президентські вибори.

"Нічого нема. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", - заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, що Кавелашвілі був єдиним кандидатом у президенти. Заявляється, що він отримав 224 голоси із 300, а один бюлетень визнали зіпсованим.

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