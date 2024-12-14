У нас есть красные линии, но мы готовы сделать все, чтобы Грузия стала членом ЕС, — премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

Считаю, что к 2030 году вполне реально стать членом ЕС, – заявил Ираклий Кобахидзе.

Как известно, коллегия избирателей в Грузии 14 декабря избрала президентом Михеила Кавелашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе дал брифинг, в ходе которого прокомментировал выборы и сделал несколько заявлений по поводу будущего Грузии.

"Наша цель – это евроинтеграция и для этого будет сделано все. Единственное, что не может быть предметом компромисса – это наш суверенитет, независимость, наша территориальная целостность. Все остальное – это тема обсуждения. У нас есть красные линии, но вместе с этим мы готовы сделать все для того, чтобы Грузия стала членом Евросоюза… это также позиция новоизбранного президента Кавелашвили… считаю, что касается 2030 вполне реально стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе на брифинге.

По его словам, избрание Михеила Кавелашвили внесет вклад в укрепление государственности и суверенитета Грузии.

"Внешние силы годами использовали институт президента для того, чтобы расшатывать общество и ослаблять наш конституционный строй. При президентстве Кавелашвили институт президента вернется в свою конституционную миссию", - добавил Кобахидзе.

Как известно, Грузия решила отказаться от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Напомним, Саломе Зурабишвили сделала первое заявление после объявления нового президента Грузии.

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