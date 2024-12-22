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У Мін’юсті повідомили, коли відновлять роботу державних реєстрів

14:37, 22 грудня 2024
У Мін’юсті заявили, що повне відновлення реєстрів очікується протягом 2 тижнів, але більш чіткі строки з відновлення повинні озвучити 23 або 24 листопада.
У Мін’юсті повідомили, коли відновлять роботу державних реєстрів
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Перший заступник Міністра юстиції України Микола Кучерявенко повідомив, як триває робота щодо відновлення роботи державних реєстрів, які належать до компетенції Мін’юсту. За його словами, на це потрібен певний час з огляду на безпрецедентність кібератаки. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Внаслідок масштабної російської кібератаки Міністерство юстиції України зіткнулося з серйозними викликами, де захист даних залишається пріоритетом. Дії агресора були спрямовані на дестабілізацію роботи реєстрів, втім, як зазначив Микола Кучерявенко, мети атаки не було досягнуто.

 «На даний момент Мін’юст працює у режимі 24/7 для швидкого відновлення реєстрів. Основна увага приділяється створенню платформ, на яких базуватиметься їхня робота. Повне відновлення реєстрів очікується протягом 2 тижнів, але більш чіткі строки з відновлення ми зможемо озвучити в понеділок або вівторок», — зауважив перший заступник Міністра.

Він також додав, що жодна інформація з реєстрів не була втрачена: «Наше відомство має резервні копії даних, які стануть основою для подальшого відновлення».

«Незважаючи на тимчасове відключення електронних систем через масштабну кібератаку, Міністерство юстиції України й надалі забезпечує надання послуг громадянам. За кількома напрямами роботи, зокрема щодо здійснення нотаріальних дій та роботи відділів ДРАЦС, послуги надаються із використанням паперових носіїв, де немає потреби із залучення електронних документів», — зазначив він.

За його словами, Міністерство юстиції вже отримує позитивні відгуки від користувачів в частині інформування громадян. Інформація регулярно розміщується на офіційній сторінці Міністерства у Facebook. Крім того, функціонує гаряча лінія: +380 44 364 2393.  Звертатися за роз’ясненнями можна з 9:00 до 17:00.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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мінюст

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