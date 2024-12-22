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В Минюсте сообщили, когда возобновят работу государственных реестров

14:37, 22 декабря 2024
В Минюсте заявили, что полное восстановление реестров ожидается в течение 2 недель, но более четкие сроки восстановления должны озвучить 23 или 24 ноября.
В Минюсте сообщили, когда возобновят работу государственных реестров
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Первый заместитель Министра юстиции Украины Николай Кучерявенко сообщил, как идет работа по возобновлению работы государственных реестров, принадлежащих к компетенции Минюста. По его словам, на это нужно определенное время, учитывая беспрецедентность кибератаки. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

В результате масштабной российской кибератаки Министерство юстиции Украины столкнулось с серьезными вызовами, где защита данных остается приоритетом. Действия агрессора были направлены на дестабилизацию работы реестров, впрочем, как отметил Николай Кучерявенко, цели атаки не были достигнуты.

 «В настоящее время Минюст работает в режиме 24/7 для быстрого восстановления реестров. Основное внимание уделяется созданию платформ, на которых будет основываться их работа. Полное восстановление реестров ожидается в течение 2 недель, но более четкие сроки восстановления мы сможем озвучить в понедельник или вторник», — отметил первый заместитель Министра.

Он также добавил, что ни одна информация из реестров не была утрачена: «Наше ведомство имеет резервные копии данных, которые станут основой для дальнейшего восстановления».

«Несмотря на временное отключение электронных систем из-за масштабной кибератаки, Министерство юстиции Украины продолжает предоставлять услуги гражданам. По нескольким направлениям работы, в частности, по осуществлению нотариальных действий и работе отделов ГРАГС, услуги предоставляются с использованием бумажных носителей, где нет необходимости привлекать электронные документы», — отметил он.

По его словам, Министерство юстиции уже получает положительные отзывы от пользователей по части информирования граждан. Информация регулярно размещается на официальной странице Министерства в Facebook. Кроме того, функционирует горячая линия: +380 44 364 2393. Обращаться за разъяснениями можно с 9:00 до 17:00.

Ранее Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной атаке на государственные реестры за все время — восстановление Реестра недвижимости будет длиться до 2 недель.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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минюст

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