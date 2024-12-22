В полиции напомнили о штрафах за перевозку ребенка без автокресла

Детские удерживающие системы следует применять до момента, пока рост ребенка не достигнет 150 см.

Фото: poltava.to

Патрульная полиция Киева напомнила, что владельцы автомобилей должны перевозить детей с использованием удерживающих систем: автокресел, бустеров или автолюлек для младенцев.

«Детские удерживающие системы следует применять до того момента, пока рост ребенка не достигнет 150 см», - отметили в полиции.

Перевозить детей до 3 лет на переднем сидении легкового автомобиля можно только с соблюдением условий: детская система должна быть установлена ​​против направления движения, а переднюю подушку безопасности необходимо выключить (если она есть).

Также в полиции напомнили, что несоблюдение этих правил влечет административную ответственность, штраф - от 510 до 850 гривен.

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