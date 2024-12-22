Искусственный интеллект оценил бой Усика с Фьюри — обнародовали результат

ИИ отдал Александру Усику еще больше раундов, чем судьи.

Фото: Getty Images

Как известно, украинец Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира.

Этот поединок был особенным еще тем, что впервые в истории за боксом следил судья с искусственным интеллектом.

Результат сообщил глава генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх в социальной сети Х.

Хотя на официальных записках судей было трижды 116-112, искусственный интеллект насчитал 118-112 в пользу украинского боксера.

Отметим, что решение искусственного интеллекта не повлияло на исход боя Усика с Фьюри – это был эволюционный эксперимент.

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