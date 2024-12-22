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С 1 января все медицинские услуги без направления врача станут платными

13:43, 22 декабря 2024
В Минздраве отметили, что предоставление медицинской помощи по программе медицинских гарантий было и остается бесплатным.
С 1 января все медицинские услуги без направления врача станут платными
Фото: promin.cv.ua
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В Украине с 1 января все медицинские услуги без направления врача будут платными, но кроме случаев, когда направление на услугу не требуется.

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что правительство урегулировало вопрос предоставления медицинскими учреждениями платных услуг.

«Это – необходимый шаг для развития медучреждений и борьбы с неформальными платежами в системе здравоохранения!

Было четко определено, какие услуги, в частности, те, которые не покрывает Программа медицинских гарантий, в государственных и коммунальных медучреждениях могут предоставляться за оплату», - заявили в Минздраве.

Там отметили, что это сделали, чтобы и больницы, и пациенты четко понимали, какие услуги могут быть платными, и не было злоупотреблений, прежде всего, со стороны медучреждений. Изменения вступают в силу с 1 января 2025г.

При этом отмечается, что предоставление медицинской помощи по программе медицинских гарантий было и остается бесплатным. В некоторых случаях для получения помощи требуется направление от врача (семейного или лечащего).

Вместе с тем предоставление первичной и экстренной медицинской помощи не требует никаких направлений. Также без направления можно обратиться к ряду специалистов, в частности:

- акушера-гинеколога;

- психиатра;

- нарколога;

- стоматолога;

- педиатра;

- фтизиатра;

- врач, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

Специализированная медицинская помощь также предоставляется в соответствии с медицинскими показаниями без направления и безвозмездно пациентам в неотложном состоянии.

В Минздраве объяснили, в каких случаях оплачиваются медицинские услуги:

- при обращении без направления врача (кроме случаев, когда направление на услугу не требуется)

- при предоставлении медуслуг по договорам с юридическими лицами;

- в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не принадлежит к прикрепленному контингенту;

- если услуги не покрываются Программой государственных гарантий.

Дополнительно оплачиваются услуги в следующих случаях:

- предоставление медуслуг дома по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);

возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи;

– пребывание в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.

«Все медицинские учреждения должны разместить на своих сайтах и ​​информационных стендах полный перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости и услуг, предоставляемых в рамках Программы государственных гарантий.

Предоставление платных услуг должно быть оформлено соответствующими документами и внесено в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет будет производиться исключительно в безналичной форме», - добавили в Минздраве.

Ранее председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что с 1 января 2025 все медицинские учреждения и государственные учреждения начнут работать исключительно через Программу медицинских гарантий. 

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