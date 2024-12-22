150 тысяч украинцев выехали за границу за последние сутки – это рекорд за время войны

Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы.

Госпогранслужба зафиксировала рекорд пересечения границы украинцами перед праздниками. Самый большой пассажиропоток наблюдается на КПП с Польшей.

«Предрождественский период вызвал рекордное количество пересечений государственной границы. За последние сутки его пересекли 150 тысяч граждан – это один из самых высоких показателей за последние годы», – отметили в ГНСУ.

По данным пограничников, рост фиксируется на всех участках, но самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей.

«В то же время существенного преимущества въезда в Украину над выездом не наблюдается. За сутки государственную границу в оба направления пересекли в среднем по 75 тысяч человек», - добавили пограничники, отметив, что увеличение пассажиропотока приводит к очередям.

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