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В Польше ответили, будут ли отправлять своих военных в Украину

13:25, 22 декабря 2024
Страна готова рассмотреть дальнейшие шаги в будущем.
В Польше ответили, будут ли отправлять своих военных в Украину
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Польша исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, но готова рассмотреть дальнейшие шаги в будущем. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью «Голосу Америки».

«Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины», - заявил он.

По его словам, такие решения не должны приниматься группой стран, ключевую роль в этом решении должна играть НАТО.

«Мы рассматриваем дальнейшие шаги, когда этот этап наступит. На данном этапе мы не планируем вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен. А это невозможно без Украины за столом переговоров», - заявил Косиняк-Камиш.

Напомним, Италия готова участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подумать и поработать над предложением президента Франции об отправке части войск, пока Украина не находится в НАТО.

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Польша военные Украина война

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