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У Польщі відповіли, чи відправлятимуть своїх військових в Україну

13:25, 22 грудня 2024
Країна готова розглянути подальші кроки у майбутньому.
У Польщі відповіли, чи відправлятимуть своїх військових в Україну
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Польща наразі виключає можливість перебування польських військових на території України, але готова розглянути подальші кроки у майбутньому. Про це заявив очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю «Голос Америки».

«Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України», - заявив він.

За його словами, такі рішення не повинні прийматися групою країн, ключову роль у цьому рішенні має відігравати НАТО.

«Ми розглядаємо подальші кроки, коли цей етап настане. На даному етапі ми не плануємо вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено. А це неможливо без України за столом переговорів і це дуже важливо», - заявив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що Італія готова брати участь у миротворчій місії в Україні. 

Як відомо, Президент Володимир Зеленський  заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією президента Франції про відправку частини військ, доки Україна не в НАТО.

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Польща військові Україна війна

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