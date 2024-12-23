У Києві покарали водія Lexus, який проїхався смугою громадського транспорту — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника.

У Києві на проспекті Леся Курбаса покарали водія Lexus, який проїхався смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали й зупинили керманича, провели з водієм профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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