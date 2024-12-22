В Ірані масштабна енергетична криза — запроваджені відключення світла, не працюють школи та підприємства

Іран зіткнувся з кризою, яку викликала слабка енергетична інфраструктура країни, а також підрив газопроводів, які організував Ізраїль.

Фото: nyt.com

В Ірані виникла масштабна енергетична криза. В країні запроваджують відключення світла та призупиняють роботу державних закладів і підприємств. Про це повідомляє New York Times.

Попри те, що Іран має один із найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі, він зіткнувся з кризою, яку викликала слабка енергетична інфраструктура країни, а також підрив газопроводів, які організував Ізраїль.

Ще з листопада в іранських будинках почали вимикати електроенергію на дві години щодня, але тепер відключення більш раптові й тривають довше.

Дефіцит газу, необхідного для роботи країни, становить приблизно 350 мільйонів кубометрів на день. У зв’язку зі зниженням температури та різким зростанням попиту, уряд обрав заходи з нормування газу, аби уникнути відключення житлових будинків. Проте це рішення вплинуло на роботу електростанцій: 17 із них вже повністю зупинилися, а решта працюють частково.

Минулого тижня школи, університети, банки та державні установи два дні були закриті, а потім уряд заявив, що всі школи та вищі навчальні заклади переведуть у режим онлайн до кінця семестру — вперше з часів пандемії.

Крім того, урядові установи працюватимуть за скороченим графіком, щоб зменшити споживання енергії.

А іранська державна енергетична компанія Tavanir попередила підприємства, що їм необхідно підготуватися до масових відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів або тижнів. Це призвело до зупинки роботи як державних, так і приватних підприємств.

Голова координаційної ради промисловості Ірану Мехді Бостанчі зазначає, що ситуація в енергетиці катастрофічна і не схожа ні на що, з чим коли-небудь стикалися в країні.

За його оцінками, лише за минулий тиждень в Ірані може скоротитися виробництво щонайменше на 30-50%, а збитки можуть досягти десятків мільярдів доларів.

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