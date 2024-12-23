У Мін’юсті нагадали особливості видачі довіреності в порядку передоручення

Для оформлення довіреності в порядку передоручення представник має звернутися до нотаріуса з оригіналом основної довіреності.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса нагадало особливості видачі довіреності в порядку передоручення.

Чи замислювалися, кому можуть перейти ваші повноваження при видачі довіреності в порядку передоручення?

Довіреність — це письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. Це своєрідний інструмент довіри, який дозволяє відобразити інтереси громадян. Але що відбувається, коли довіреність видана в порядку передоручення? Ця ситуація відкриває можливість передачі ваших повноважень третім особам, про яких ви навіть не здогадується.

Тож, які особливості видачі довіреності в порядку передоручення?

Під час складання довіреності нотаріус фактично уточнює, чи має особа (довіритель) намір надати своєму представнику право на передоручення. Якщо особа згодна, ця інформація має бути чітко прописана в тексті документа.

Посвідчуючи довіреність у порядку передоручення, нотаріус зобов'язаний роз'яснити представнику довірителя вимоги статті 240 Цивільного кодексу України.

Що це означає на практиці?

Якщо ви все ж таки надаєте згоду на видачі довіреності з правом передоручення, ваш представник отримує право передати своє повноваження повністю або частково іншій особі. Така передача може бути дозволена законом, договором між вами та вашим представником або відбуватися у випадку, коли це необхідно для захисту ваших інтересів.

При цьому представник, який передав своє повноваження іншій особі, зобов’язаний повідомити вам про це й надати необхідні відомості про нового замісника. Якщо цей обов’язок не виконується, відповідальність за дії замісника покладається на самого представника.

Основні вимоги до довіреності, виданої за передорученням:

Зазначаються дата і місце посвідчення основної довіреності, та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження. Така довіреність не може надавати більше прав, ніж ті, що передбачені основною довіреністю. Строк дії довіреності за передорученням не може перевищувати строку дії основної довіреності.

Для оформлення довіреності в порядку передоручення представник має звернутися до нотаріуса з оригіналом основної довіреності.

На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Копія основної довіреності додається до примірника довіреності, що залишається у матеріалах нотаріальної справи. При наступному посвідченні довіреності, виданої за передорученням тим самим нотаріусом, копія основної довіреності не залишається. На примірнику такої довіреності, що залишається у справах нотаріуса, робиться відмітка із зазначенням реквізитів довіреності, виданої у порядку передоручення, до якої прикріплено копію основної довіреності.

Тож, перш ніж надати право передоручення, зважте, чи це відповідає вашим інтересам. Адже від вашого рішення залежить, безпечно й будуть ефективно представлені ваші права.

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