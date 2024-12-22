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У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався в лікарню — загинули медики та пілоти

19:35, 22 грудня 2024
Загинули четверо людей, зокрема, двоє пілотів й двоє медиків
У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався в лікарню — загинули медики та пілоти
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У Туреччині медичний вертоліт під час зльоту врізався в будівлю лікарні, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомили у турецькому МОЗ.

«Під час зльоту гелікоптер швидкої допомоги нашого міністерства врізався в навчально-дослідницьку лікарню Мугла і впав на порожню територію. В аварії загинули чотири наших колеги: два пілоти, лікар і медичний працівник», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вертоліт розбився незабаром після зльоту, ймовірно, через складні погодні умови. Рятувальники працюють на місці катастрофи. Поліція повідомила, що теракт не підозрюють.

У МОЗ додали, що розслідування інциденту триває, необхідна інформація буде надана громадськості.

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Туреччина

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