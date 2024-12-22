В Турции вертолет скорой помощи врезался в больницу — погибли медики и пилоты

Погибли четыре человека, в том числе двое пилотов и двое медиков

В Турции медицинский вертолет во время взлета врезался в здание больницы, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в турецком Минздраве.

«Во время взлета вертолет скорой помощи нашего министерства врезался в учебно-исследовательскую больницу Мугла и упал на пустую территорию. В аварии погибли четыре наших коллеги: два пилота, врач и медицинский работник», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет разбился вскоре после взлета, вероятно, из-за сложных погодных условий. Спасатели работают на месте крушения. Полиция сообщила, что теракт не подозревается.

В Минздраве добавили, что расследование инцидента продолжается, необходимая информация будет предоставлена ​​общественности.

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