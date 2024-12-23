В ТЦК напомнили, кто подлежит снятию с военного учета

07:00, 23 декабря 2024
Снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов подлежит ряд граждан.
Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, кто подлежит снятию с военного учета.
Відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:
1) з військового обліку призовників:
- які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
- які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які пройшли базову загальновійськову підготовку;
- які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
- які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
- які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. - у мирний час);
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.
2) з військового обліку військовозобов’язаних:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- які зараховані до військового оперативного резерву;
- в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
3) з військового обліку резервістів:
- які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
- які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.
Ранее суд постановил, что непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег».
Также в парламенте зарегистрировали законопроект о расширении оснований на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации.
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