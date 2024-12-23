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В ТЦК напомнили, кто подлежит снятию с военного учета

07:00, 23 декабря 2024
Снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов подлежит ряд граждан.
В ТЦК напомнили, кто подлежит снятию с военного учета
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Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, кто подлежит снятию с военного учета.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України:

1) з військового обліку призовників:

  • які досягли 25-річного віку (після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних);
  • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік в іншому районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за новим місцем проживання;
  • які призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які пройшли базову загальновійськову підготовку;
  • які звільнені від направлення для проходження базової військової служби як непридатні до військової служби за станом здоров’я - після підтвердження рішення комісією вищого рівня;
  • які отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу після закінчення закладів освіти;
  • які направлені на альтернативну (невійськову) службу (прим. - у мирний час);
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

2) з військового обліку військовозобов’язаних:

  • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
  • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
  • які зараховані до військового оперативного резерву;
  • в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

3) з військового обліку резервістів:

  • які вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України і стали на військовий облік за новим місцем проживання;
  • які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
  • які досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві або виключені з військового оперативного резерву;
  • які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

Ранее суд постановил, что непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег».

Также в парламенте зарегистрировали законопроект о расширении оснований на увольнение с военной службы и предоставление отсрочки во время мобилизации.

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ВСУ ТЦК

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