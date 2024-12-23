Сельского голову из Волыни подозревают в незаконном обогащении на 38 миллионов гривен

Чиновник приобрел недвижимость и транспортные средства стоимостью около 55 млн грн, что значительно превышает законно полученные им и его родственниками доходы.

Сельский председатель из Волыни получил подозрение за незаконное обогащение более чем на 38 миллионов гривен. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как установили правоохранители, сельский председатель с февраля 2020 года по август 2024 года приобрел 41 актив почти на 55 млн грн. Речь идет о недвижимом имуществе и транспортных средствах, оформленных на чиновника, его жену, а также на родственников — дочь, внучку, зятя и сестру жены.

«Однако все они вместе за этот период получили законные доходы только на общую сумму 16,7 млн. грн. Следовательно, сумма активов, которыми владеет председатель, превышает его законные доходы более чем на 38 млн грн», - заявили в ведомстве.

На основании собранных улик сельскому голове следователи сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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