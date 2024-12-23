В Черкассах мужчина с целью мести поджег дом — как его наказали

В общей сложности потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 660 тыс. грн.

В Черкассах суд рассматривал дело относительно 27-летнего мужчины, который умышленно повредил дом путем поджога.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в июне текущего года мужчина, находясь неподалеку от домовладения пострадавших, с целью мести, возникшей на почве длительных неприязненных отношений, поджег холодильник, который находился между забором и жилым домом.

В результате противоправных действий злоумышленника возник пожар, охвативший жилой дом.

В общей сложности потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 660 тыс. грн.

По постановлению суда к мужчине применены меры принуждения медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим типом надзора.

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