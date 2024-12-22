США могут выйти из состава Всемирной организации здравоохранения в день инаугурации Трампа, — FT

Члены команды Трампа сообщили экспертам о своем желании объявить о выходе из ВОЗ во время инаугурации новоизбранного президента 20 января.

Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на объявлении о выводе Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения в первый же день работы новой администрации. Об этом сообщает Financial Times.

Указывается, что члены команды Трампа сообщили экспертам о своем желании объявить о выходе из глобальной организации здравоохранения во время инаугурации новоизбранного президента 20 января.

Издание добавляет, что выход лишит ВОЗ крупнейшего источника финансирования, что повредит способности реагировать на кризисы в области здравоохранения, такие как пандемия коронавируса.

США являются крупнейшим единственным донором ВОЗ, обеспечивающим около 16% ее финансирования в 2022-2023 годах.

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