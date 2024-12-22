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США можуть вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я у день інавгурації Трампа, — FT

12:49, 22 грудня 2024
Члени команди Трампа повідомили експертам про своє бажання оголосити про вихід з ВООЗ під час інавгурації новообраного президента 20 січня.
США можуть вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я у день інавгурації Трампа, — FT
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Команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на оголошенні про виведення Штатів зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший же день роботи нової адміністрації. Про це повідомляє Financial Times.

Вказується, що члени команди Трампа повідомили експертам про своє бажання оголосити про вихід з глобальної організації охорони здоров'я під час інавгурації новообраного президента 20 січня.

Видання додає, що вихід позбавить ВООЗ найбільшого джерела фінансування, що зашкодить її здатності реагувати на кризи в галузі охорони здоров'я, такі як пандемія коронавірусу.

США є найбільшим єдиним донором ВООЗ, який забезпечував близько 16% її фінансування у 2022-2023 роках.

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США Дональд Трамп охорона здоров'я

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