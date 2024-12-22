Війна може тривати до середини 2026 року — МВФ оновив негативний сценарій для України

Експерти МВФ оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни.

Міжнародний валютний фонд розробив два сценарії розвитку економіки України, які залежать від того, як довго триватиме війна. За найгіршим, війна триватиме до середини 2026 року.

Як зазначається у звіті МВФ, базовий прогнозний сценарій передбачає закінчення війни в 2025-му (до кінця року).

Економічні наслідки зимового дефіциту енергії можуть бути більш обмеженими, ніж раніше передбачалося (незважаючи на нещодавні атаки) через інвестиції бізнесу у власні генераційні потужності, збільшення потенціалу для імпорту з Європи та зусилля з ремонту.

Більш широкий дефіцит поточного рахунку (8,4 відсотка ВВП) відображає оновлення первинних даних доходів, які частково компенсуються міцнішим торговим балансом.

Прогноз зростання реального ВВП в 2025-му залишився без змін і становить 2,5-3,5%

Середню інфляцію було переглянуто в бік підвищення на 1,3 пункту до 10,3 відсотка р/р

Міжнародні резерви досягнуть 43,3 мільярда доларів

Негативний сценарій передбачає, що війна триватиме довше і перейде до 2026-го (до середини року). Сценарій передбачає більш тривалий і сильніший шок для економічної діяльності. Загальний дефіцит зовнішнього фінансування за негативним сценарієм становить 177,2 млрд доларів порівняно зі 148 млрд доларів за базовим сценарієм.

Для 2025-го цей сценарій передбачає:

ВВП – скоротиться на 2,5%

Інфляція – 11%

Міжнародні резерви – 41,1 млрд доларів

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