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Війна може тривати до середини 2026 року — МВФ оновив негативний сценарій для України

11:55, 22 грудня 2024
Експерти МВФ оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни.
Війна може тривати до середини 2026 року — МВФ оновив негативний сценарій для України
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Міжнародний валютний фонд розробив два сценарії розвитку економіки України, які залежать від того, як довго триватиме війна. За найгіршим, війна триватиме до середини 2026 року.

Як зазначається у звіті МВФ, базовий прогнозний сценарій передбачає закінчення війни в 2025-му (до кінця року).

Економічні наслідки зимового дефіциту енергії можуть бути більш обмеженими, ніж раніше передбачалося (незважаючи на нещодавні атаки) через інвестиції бізнесу у власні генераційні потужності, збільшення потенціалу для імпорту з Європи та зусилля з ремонту.

Більш широкий дефіцит поточного рахунку (8,4 відсотка ВВП) відображає оновлення первинних даних доходів, які частково компенсуються міцнішим торговим балансом.

  • Прогноз зростання реального ВВП в 2025-му залишився без змін і становить 2,5-3,5%
  • Середню інфляцію було переглянуто в бік підвищення на 1,3 пункту до 10,3 відсотка р/р
  • Міжнародні резерви досягнуть 43,3 мільярда доларів

Негативний сценарій передбачає, що війна триватиме довше і перейде до 2026-го (до середини року). Сценарій передбачає більш тривалий і сильніший шок для економічної діяльності. Загальний дефіцит зовнішнього фінансування за негативним сценарієм становить 177,2 млрд доларів порівняно зі 148 млрд доларів за базовим сценарієм.

Для 2025-го цей сценарій передбачає:

  • ВВП – скоротиться на 2,5%
  • Інфляція – 11%
  • Міжнародні резерви – 41,1 млрд доларів

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Україна війна МВФ

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