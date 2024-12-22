Що робити, якщо придбана побутова техніка виявилася несправною — подальші дії

Держпродспоживслужба розповіла, як діяти, якщо побутова техніка, яка була придбана вами в магазині або через інтернет, виявилася несправною під час використання або вже при першому включенні.
Ваші права:
Гарантійний ремонт чи заміна (у випадках, передбачених законодавством):
Повернення товару:
Якщо продавець ігнорує ваші вимоги – зверніться зі скаргою до Держпродспоживслужби:
Держпродспоживслужба нагадує, що на сьогодні згідно з постановою Уряду діють обмеження на планові та позапланові перевірки суб’єктів господарювання у випадках, коли відсутня загроза, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.
Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів».
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