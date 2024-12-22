Що робити, якщо придбана побутова техніка виявилася несправною — подальші дії

Навіть у разі несправності є чіткі способи повернути свої гроші або отримати безкоштовний ремонт.

Держпродспоживслужба розповіла, як діяти, якщо побутова техніка, яка була придбана вами в магазині або через інтернет, виявилася несправною під час використання або вже при першому включенні.

Ваші права:

Гарантійний ремонт чи заміна (у випадках, передбачених законодавством):

безкоштовно для вас (з доставкою великогабаритної техніки до сервісу та поверненням споживачеві за рахунок продавця);

має виконуватись протягом 14 днів або за домовленістю сторін.

Повернення товару:

якщо ви протягом гарантійного терміну виявили недоліки у придбаному товарі, то маєте право на зниження ціни, або безоплатний гарантійний ремонт, або відшкодування вартості проведеного ремонту;

якщо виявлений недолік є істотним, – ви маєте право розірвати договір купівлі-продажу або замінити товар на справний.

Якщо продавець ігнорує ваші вимоги – зверніться зі скаргою до Держпродспоживслужби:

оформіть офіційне звернення за посиланням;

телефонуйте на Гарячу лінію за номерами (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80.

Держпродспоживслужба нагадує, що на сьогодні згідно з постановою Уряду діють обмеження на планові та позапланові перевірки суб’єктів господарювання у випадках, коли відсутня загроза, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів».

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