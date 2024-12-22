Что делать, если приобретенная бытовая техника оказалась неисправной — дальнейшие действия

Госпродпотребслужба рассказала, как действовать, если бытовая техника, которая была приобретена вами в магазине или через интернет, оказалась неисправной при использовании или уже при первом включении.
Ваши права:
Гарантийный ремонт или замена (в случаях, предусмотренных законодательством):
Возврат товара:
Если продавец игнорирует ваши требования – обратитесь с жалобой в Госпродпотребслужбу:
Госпродпотребслужба напоминает, что на сегодняшний день согласно постановлению Правительства действуют ограничения на плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования в случаях, когда отсутствует угроза, имеющая негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека.
Также потребители могут защитить свои права в порядке согласно ст. 22 Закона Украины «О защите прав потребителей».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.