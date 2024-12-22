Что делать, если приобретенная бытовая техника оказалась неисправной — дальнейшие действия

Даже в случае неисправности есть четкие способы вернуть свои деньги или получить бесплатный ремонт.

Госпродпотребслужба рассказала, как действовать, если бытовая техника, которая была приобретена вами в магазине или через интернет, оказалась неисправной при использовании или уже при первом включении.

Ваши права:

Гарантийный ремонт или замена (в случаях, предусмотренных законодательством):

бесплатно для вас (с доставкой крупногабаритной техники в сервис и возвратом потребителю за счет продавца);

должно выполняться в течение 14 дней или по договоренности сторон.

Возврат товара:

если вы в течение гарантийного срока выявили недостатки в приобретенном товаре, то имеете право на снижение цены или безвозмездный гарантийный ремонт или возмещение стоимости произведенного ремонта;

если выявленный недостаток является существенным – вы имеете право расторгнуть договор купли-продажи или заменить товар на исправный.

Если продавец игнорирует ваши требования – обратитесь с жалобой в Госпродпотребслужбу:

оформите официальное обращение по ссылке;

звоните на Горячую линию по номерам (050) 230 04 28 или (044) 364 77 80.

Госпродпотребслужба напоминает, что на сегодняшний день согласно постановлению Правительства действуют ограничения на плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования в случаях, когда отсутствует угроза, имеющая негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека.

Также потребители могут защитить свои права в порядке согласно ст. 22 Закона Украины «О защите прав потребителей».

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