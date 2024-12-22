Мужчину, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге, взяли под стражу

По последним данным, погибли пять человек и более 200 получили ранения.

Фото: dpa/TNN

Как ранее сообщалось, в городе Магдебург на рождественской ярмарке водитель BMW въехал в толпу людей. По последним данным, погибли пять человек и более 200 получили ранения.

50-летнему врачу Талебу А., подозреваемому в совершении теракта, избрали меру пресечения. Его взяли под стражу. Об этом сообщает n-tv.

О заключении под стражу ходатайствовала прокуратура Магдебурга, которая подозревает мужчину в 5 убийствах и нескольких покушениях и нескольких случаях причинения тяжких телесных повреждений.

Судья удовлетворил ходатайство, и врача отправили в тюрьму. По состоянию на утро 22 декабря от его действий в Магдебурге погибли 5 человек: 9-летний мальчик и 4 женщины получили ранения.

Уполномоченный правительства Германии по помощи пострадавшим Паскаль Кобер заявил, что наезд на людей на ярмарке был «одной из самых больших атак, которые мы когда-либо видели» и что количество пострадавших «растет до высокого трехзначного числа».

Добавим, что в Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку есть украинка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.