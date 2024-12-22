Практика судов
  1. В мире

Мужчину, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге, взяли под стражу

11:19, 22 декабря 2024
По последним данным, погибли пять человек и более 200 получили ранения.
Мужчину, въехавшего в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге, взяли под стражу
Фото: dpa/TNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщалось, в городе Магдебург на рождественской ярмарке водитель BMW въехал в толпу людей. По последним данным, погибли пять человек и более 200 получили ранения.

50-летнему врачу Талебу А., подозреваемому в совершении теракта, избрали меру пресечения. Его взяли под стражу. Об этом сообщает n-tv.

О заключении под стражу ходатайствовала прокуратура Магдебурга, которая подозревает мужчину в 5 убийствах и нескольких покушениях и нескольких случаях причинения тяжких телесных повреждений.

Судья удовлетворил ходатайство, и врача отправили в тюрьму. По состоянию на утро 22 декабря от его действий в Магдебурге погибли 5 человек: 9-летний мальчик и 4 женщины получили ранения.

Уполномоченный правительства Германии по помощи пострадавшим Паскаль Кобер заявил, что наезд на людей на ярмарке был «одной из самых больших атак, которые мы когда-либо видели» и что количество пострадавших «растет до высокого трехзначного числа».

Добавим, что в Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественскую ярмарку есть украинка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

теракт Германия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Предприятия, расположенные на территории активных боевых действий, могут освободить от взыскания задолженности по кредитам – Рада одобрила законопроект

Принят за основу законопроект, направленный на решение проблем предприятий, потерявших активы и земельные участки, что лишает их возможности вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства перед банками-кредиторами.

Высший совет правосудия открыл уже третье дисциплинарное дело в отношении судей Высшего антикоррупционного суда

В прошлые годы открытие дисциплинарных дел в отношении судей ВАКС вызывало бурную реакцию у общественности, но сейчас – тишина.

В Украине предлагается создать Министерство конкурсных процедур и Общественный совет конкурсных процедур

Конкурсные процедуры в сфере государственной службы и в судебной власти предложено унифицировать.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду