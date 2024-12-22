Чоловіка, який в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку в Магдебурзі, взяли під варту

За останніми даними, загинули п'ять осіб і понад 200 отримали поранення.

Фото: dpa/TNN

Як повідомлялося, у німецькому місті Магдебург на різдвяному ярмарку водій BMW в’їхав в натовп людей. За останніми даними, загинули п'ять осіб і понад 200 отримали поранення.

50-річному лікарю Талебу А., якого підозрюють у здійсненні теракту, обрали запобіжний захід. Його взяли під варту. Про це повідомляє n-tv.

Про взяття під варту клопотала прокуратура Магдебурга, яка підозрює чоловіка у 5 вбивствах і кількох замахах і кількох випадках заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Суддя задовольнив клопотання, і лікаря відправили до в'язниці. Станом на ранок 22 грудня від його дій у Магдебурзі загинули 5 людей: 9-річний хлопчик і 4 жінки. Ще понад 200 людей зазнали поранень.

Уповноважений уряду Німеччини з питань допомоги постраждалим Паскаль Кобер заявив, що наїзд на людей на ярмарку був «однією з найбільших атак, які ми коли-небудь бачили» і що кількість постраждалих «зростає до високого трицифрового числа».

Додамо, що у Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка.

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