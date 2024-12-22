Война может продолжаться до середины 2026 года - МВФ обновил негативный сценарий для Украины

Эксперты МВФ обновили негативный сценарий для Украины в случае более интенсивной войны.

Международный валютный фонд разработал два сценария развития экономики Украины, которые зависят от того, как долго будет продолжаться война. По худшему сценарию война будет продолжаться до середины 2026 года.

Как отмечается в отчете МВФ, базовый прогнозный сценарий предполагает окончание войны в 2025 году (до конца года).

Экономические последствия зимнего дефицита энергии могут быть более ограниченными, чем ранее предполагалось (несмотря на недавние атаки) из-за инвестиций бизнеса в собственные генерационные мощности, увеличения потенциала для импорта из Европы и усилия по ремонту.

Более широкий дефицит текущего счета (8,4 процента ВВП) отражает обновление первичных данных доходов, частично компенсируемых более прочным торговым балансом.

Прогноз роста реального ВВП в 2025 году остался без изменений и составляет 2,5-3,5%.

Средняя инфляция была пересмотрена в сторону повышения на 1,3 пункта до 10,3 процента р/с

Международные резервы достигнут 43,3 миллиарда долларов

Отрицательный сценарий предполагает, что война будет продолжаться дольше и перейдет к 2026-му (к середине года). Сценарий подразумевает более длительный и сильный шок для экономической деятельности. Общий дефицит внешнего финансирования по отрицательному сценарию составляет 177,2 млрд долларов по сравнению со 148 млрд долларов по базовому сценарию.

Для 2025-го этот сценарий предполагает:

ВВП – сократится на 2,5%

Инфляция – 11%

Международные резервы – 41,1 млрд долларов

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