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Война может продолжаться до середины 2026 года - МВФ обновил негативный сценарий для Украины

11:55, 22 декабря 2024
Эксперты МВФ обновили негативный сценарий для Украины в случае более интенсивной войны.
Война может продолжаться до середины 2026 года - МВФ обновил негативный сценарий для Украины
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Международный валютный фонд разработал два сценария развития экономики Украины, которые зависят от того, как долго будет продолжаться война. По худшему сценарию война будет продолжаться до середины 2026 года.

Как отмечается в отчете МВФ, базовый прогнозный сценарий предполагает окончание войны в 2025 году (до конца года).

Экономические последствия зимнего дефицита энергии могут быть более ограниченными, чем ранее предполагалось (несмотря на недавние атаки) из-за инвестиций бизнеса в собственные генерационные мощности, увеличения потенциала для импорта из Европы и усилия по ремонту.

Более широкий дефицит текущего счета (8,4 процента ВВП) отражает обновление первичных данных доходов, частично компенсируемых более прочным торговым балансом.

  • Прогноз роста реального ВВП в 2025 году остался без изменений и составляет 2,5-3,5%.
  • Средняя инфляция была пересмотрена в сторону повышения на 1,3 пункта до 10,3 процента р/с
  • Международные резервы достигнут 43,3 миллиарда долларов

Отрицательный сценарий предполагает, что война будет продолжаться дольше и перейдет к 2026-му (к середине года). Сценарий подразумевает более длительный и сильный шок для экономической деятельности. Общий дефицит внешнего финансирования по отрицательному сценарию составляет 177,2 млрд долларов по сравнению со 148 млрд долларов по базовому сценарию.

Для 2025-го этот сценарий предполагает:

  • ВВП – сократится на 2,5%
  • Инфляция – 11%
  • Международные резервы – 41,1 млрд долларов

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Украина война МВФ

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