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У Черкасах чоловік з метою помсти підпалив будинок — як його покарали

07:36, 23 грудня 2024
Загалом потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму 660 тис. грн.
У Черкасах чоловік з метою помсти підпалив будинок — як його покарали
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У Черкасах суд розглядав справу щодо 27-річного чоловіка, який умисно пошкодив будинок шляхом підпалу.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у червні поточного року чоловік, перебуваючи неподалік домоволодіння потерпілих, з метою помсти, що виникла на ґрунті тривалих неприязних відносин, підпалив холодильник, який знаходився між парканом та житловим будинком.

У результаті протиправних дій зловмисника виникла пожежа, яка охопила житловий будинок.

Загалом потерпілим завдано матеріальної шкоди на суму 660 тис. грн.

Ухвалою суду до чоловіка застосовано примусові заходи медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим типом нагляду.

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суд прокуратура Черкаси

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