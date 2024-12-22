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В Иране масштабный энергетический кризис – введены отключения света, не работают школы и предприятия

20:47, 22 декабря 2024
Иран столкнулся с кризисом, вызванным слабой энергетической инфраструктурой страны, а также подрыв газопроводов, организованных Израилем.
В Иране масштабный энергетический кризис – введены отключения света, не работают школы и предприятия
Фото: nyt.com
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В Иране возник масштабный энергетический кризис. В стране вводится отключение света и приостанавливается работа государственных учреждений и предприятий. Об этом сообщает New York Times.

Несмотря на то, что у Ирана один из крупнейших запасов природного газа и сырой нефти в мире, он столкнулся с кризисом, который вызвала слабая энергетическая инфраструктура страны, а также подрыв газопроводов, организованных Израилем.

Еще с ноября в иранских домах начали выключать электроэнергию на два часа каждый день, но теперь отключения более внезапны и продолжаются дольше.

Дефицит газа, необходимого для работы страны, составляет около 350 миллионов кубометров в день. В связи со снижением температуры и резким ростом спроса правительство избрало меры по нормированию газа во избежание отключения жилых домов. Однако это решение повлияло на работу электростанций: 17 из них уже полностью остановились, а остальные работают частично.

На прошлой неделе школы, университеты, банки и государственные учреждения два дня были закрыты, а затем правительство заявило, что все школы и высшие учебные заведения будут переведены в режим онлайн до конца семестра — впервые со времен пандемии.

Кроме того, правительственные учреждения будут работать по сокращенному графику, чтобы снизить потребление энергии.

А иранская государственная энергетическая компания Tavanir предупредила предприятия, что им необходимо подготовиться к массовым отключениям электроэнергии, которые могут занять несколько дней или недель. Это привело к остановке работы как государственных, так и частных предприятий.

Глава координационного совета промышленности Ирана Мехди Бостанчи отмечает, что ситуация в энергетике катастрофическая и не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались в стране.

По его оценкам, только за прошедшую неделю в Иране может сократиться производство по меньшей мере на 30-50%, а ущерб может достигнуть десятков миллиардов долларов.

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энергетика Иран отключение света

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