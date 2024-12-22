150 тисяч українців виїхали за кордон за останню добу — це рекорд за час війни

Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону.

Держприкордонслужба зафіксувала рекорд перетину кордону українцями перед святами. Найбільший пасажиропотік спостерігається на КПП з Польщею.

«Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тисяч громадян - це один із найвищих показників за останні роки», - зазначили в ДПСУ.

За даними прикордонників, зростання фіксується на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

«Водночас, суттєвої переваги в’їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисяч осіб», - додали прикордонники, зазначивши, що збільшення пасажиропотоку призводить до черг.

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